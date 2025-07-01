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Происшествия

Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на зебре в Бишкеке. Она была на велосипеде

В жилмассиве «Ак-Ордо 3» столицы КамАЗ насмерть переехал восьмилетнюю девочку, которая на велосипеде проезжала пешеходный переход. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах. 

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека 24.kg рассказали, что ДТП произошло 28 июня примерно в 20.00 на пересечении улиц Чубака ажы Жалилова и Ажыматова в жилмассиве «Ак-Ордо 3».

«41-летний Н.М.У. за рулем КамАЗа ехал по улице Чубака ажы Жалилова в северном направлении и выезжал на Ажыматова. Совершая правый поворот, на пешеходном переходе грузовик сбил и переехал восьмилетнюю девочку, которая проезжала через дорогу на велосипеде. От полученных травм она скончалась на месте», — рассказали в милиции.

На место прибыли правоохранители, которые задержали водителя КамАЗа. Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации авто, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред» УК КР.

Мужчину водворили в ИВС ГУВД столицы. Назначены все необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334825/
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