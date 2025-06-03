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Происшествия

Автонаезд на женщину в Бишкеке. Подробности от УПСМ

За рулем буса, совершившего автонаезд на женщину, находился 23-летний парень. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека.

Напомним, читатель прислал видео с регистратора, на котором женщина переходит дорогу по пешеходному переходу и ее сбивает бус. Автонаезд произошел 2 июня примерно в 11.09 на улице Ауэзова между проспектом Чуй и улицей Льва Толстого.

«23-летний С.Э. за рулем автомобиля Mercedes-Benz Sprinter ехал по улице Ауэзова в северном направлении и напротив дома № 6 совершил наезд на 46-летнюю И.А., которую госпитализировали», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в ЖУИ ГУВД столицы, назначены все необходимые экспертизы. Авто водворено на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331413/
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