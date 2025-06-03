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Происшествия

В ГУОБДД рассказали подробности автонаезда милиционера на пешехода

Спецмашина, совершившая автонаезд на пешехода, принадлежит ППСМ ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg рассказал глава пресс-службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР Байказы Айтикул уулу.

Напомним, автонаезд на пешехода произошел сегодня, 3 июня, на проспекте Чуй у Свердловской районной администрации. На кадрах из видеорегистратора видно, как милицейское авто едет по проспекту Чуй в восточном направлении и сбивает парня, переходящего дорогу по пешеходному переходу.

Айтикул уулу отметил, что пешеход получил незначительные травмы. Правоохранители посадили его в свое авто, но тот отказался от медпомощи.

После публикации видео автонаезда и сотрудники ППСМ, и пострадавший доставлены в управление Патрульной службы милиции. Составлен протокол, а авто водворено на штрафстоянку.

Глава пресс-службы добавил, что назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331454/
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