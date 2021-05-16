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Сюжет: Приграничные конфликты

Погранслужба КР просит таджикских коллег препятствовать ложной информации в СМИ

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана.

Уточняется, что 14 мая в ходе несения службы пограничный наряд обнаружил, что вблизи от условной линии прохождения госграницы горит жилой дом гражданина Таджикистана.

В ходе телефонного разговора пограничных представителей двух стран таджикская сторона подтвердила факт пожара. В целях безопасности было принято решение о временном отводе пограничного наряда вглубь территории Кыргызстана.

Вчера состоялась встреча начальников пограничных застав и глав сельских управ приграничных районов по заявлению таджикских СМИ о вырубке плодовых деревьев вблизи линии границы. Таджикская сторона не смогла доказать факт недавней вырубки саженцев неизвестными лицами.

Пограничная служба ГКНБ КР призывает таджикские официальные органы провести объективное расследование по факту пожара и воспрепятствовать распространению лживой информации о якобы причастности граждан Кыргызстана к противоправным действиям.

«В непростой период стабилизации отношений между нашими странами подобные заявления отдельных государственных органов и средств массовой информации Республики Таджикистан могут стать катализатором роста напряженности на совместно охраняемой границе и нанести значительный урон добрососедским отношениям между братскими народами, подорвать все усилия, которые были приложены ранее для сохранения стабильности и пограничной безопасности в регионе», — говорится в сообщении.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194120/
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