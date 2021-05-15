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Происшествия

Избиение дворника в Бишкеке. Хулиганы отпущены под обязательство о явке

Факт нападения на сотрудника «Комтранском» зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

«14 мая в милицию с заявлением обратился гражданин К.Э. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые в ту ночь примерно в 00.50 в микрорайоне «Тунгуч» беспричинно избили его. В следственную службу были доставлены 21-летние К.Р., И.Б. и С.А. Они отпущены под обязательство о явке до готовности заключения экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в УВД.

Напомним, в микрорайоне «Тунгуч» четверо парней избили грузчика, который убирал мусор. Сейчас мужчина лежит в больнице.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194073/
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