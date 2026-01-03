10:33
Происшествия

В Новый год в Иссык-Атинском районе избили мужчину, милиция нашла подозреваемых

Милиция задержала подозреваемых в избиении мужчины, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 31 декабря 2025 года в милицию Иссык-Атинского района поступило сообщение о доставке в больницу жителя села Дмитриевка У.И., 2004 года рождения, с множественными телесными повреждениями. Согласно предварительным данным, травмы получены в результате избиения неустановленными лицами.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых Т.Р., 2003 года рождения, и А.У., 2005 года рождения. Они водворены в изолятор временного содержания.

Установлены другие лица, причастные к преступлению. В отношении них проводятся следственные действия.
