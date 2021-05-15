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Происшествия

Украли сейф с $70 тысячами. Милиция раскрыла кражу двухлетней давности

Сотрудники ГУВД Чуйской области 12 мая задержали последнего подозреваемого в совершении крупной кражи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что почти три года мужчине удавалось скрываться от следствия.

«12 сентября 2018-го в 14.00 в милицию поступило сообщение о совершении кражи в одном из домов в селе Новопавловка. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая установила, что с 12.00 по 13.30 неизвестные проникли в дом через пластиковое окно и совершили особо крупную кражу», — проинформировали в ГУВД.

Больше двух лет назад по подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый 27-летний уроженец Чуйской области. Он был водворен в ИВС, далее в СИЗО и позже предстал перед судом.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. 31-летний подозреваемый в краже

31-летний подельник осужденного был объявлен в розыск. 12 мая он найден и задержан сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Сокулукского района. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194037/
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