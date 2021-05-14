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Происшествия

Выпавшей из окна 10-летней кыргызстанке в России сделают несколько операций

Инцидент с падением 10-летней кыргызстанки в Санкт-Петербурге из окна находится на контроле посольства КР в России. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, 11 мая несовершеннолетняя И.М. выпала из окна пятого этажа многоэтажного здания по улице 6-я Советская.

С многочисленными травмами и ушибами девочку доставили в реанимацию, сейчас она в крайне тяжелом состоянии. В ближайшее время планируют провести несколько операций на поврежденные участки. После ребенка отключат от аппарата искусственного дыхания, и она сможет дышать самостоятельно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193965/
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