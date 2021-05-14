Дикорастущую коноплю возле строящегося парка «Балалык» в Бишкеке уничтожили

Дикорастущую коноплю возле строящегося парка «Балалык» в Бишкеке сожгли. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Фото Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Дикорастущую коноплю возле строящегося парка «Балалык» в Бишкеке сожгли

Ранее жители столицы писали в соцсетях о том, что на территории парка заметили растения, похожие на коноплю.

«Если вам стало известно о местах произрастания наркосодержащих растений, о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, местах производства, незамедлительно обращайтесь в милицию», — попросили в ведомстве.