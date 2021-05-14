12:52
USD 84.66
EUR 102.73
RUB 1.14
Происшествия

Похищения кыргызстанца в городе Екатеринбурге не было. Была инсценировка

Информация о похищении гражданина Кыргызской Республики в Екатеринбурге не подтвердилась. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном консульстве Кыргызстана в этом городе.

По информации российских правоохранительных органов, в результате оперативно-разыскных действий якобы похищенный гражданин Кыргызстана обнаружен в квартире сожительницы.

Выяснилось, что он сам инсценировал свое похищение и просил мать заплатить выдуманным похитителям выкуп в размере 150 тысяч рублей.

В связи с отсутствием события преступления по заявлению будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направлено в прокуратуру.

Информацию подтвердила и женщина, которая, поверив ложному сообщению сына о похищении неизвестными лицами, перечислила требуемые средства и обратилась с заявлением в органы полиции.

Из-за опрометчивого поступка парня его мать будет выдворена на родину, так как при проверке документов оказалось, что она пребывает в России с нарушением миграционного законодательства.

Отметим, в российских СМИ появилась информация о том, что в полицию поступило сообщение о похищении кыргызстанца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193933/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге из окна многоэтажки выпала 10-летняя кыргызстанка
Конфликтом закончилось празднование кыргызстанцами Дня Победы в Новосибирске
В Ростове-на-Дону оштрафован кыргызстанец, который покурил в самолете
Массовая драка мигрантов произошла в Москве. Среди задержанных есть кыргызстанцы
В полицию Екатеринбурга поступило заявление о похищении гражданина Кыргызстана
Кыргызстанец предложил алтайскому таможеннику взятку. Его задержали
Массовое отравление кыргызстанцев на Сахалине. Дело передали в прокуратуру
На Сахалине с пищевым отравлением госпитализировали 12 кыргызстанцев
Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ
В аварии под Тверью с участием кыргызстанца погибла женщина. Он задержан
Популярные новости
ЧП&nbsp;на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Руководителей компании вызвали на&nbsp;допрос, но&nbsp;их&nbsp;нет в&nbsp;стране ЧП на «Кумторе». Руководителей компании вызвали на допрос, но их нет в стране
Баткенцы остановили фуры с&nbsp;контрабандой. Их&nbsp;сопровождала милиция Баткенцы остановили фуры с контрабандой. Их сопровождала милиция
На&nbsp;кыргызско-узбекской границе подрались жители двух соседних сел На кыргызско-узбекской границе подрались жители двух соседних сел
Массовая драка мигрантов произошла в&nbsp;Москве. Среди задержанных есть кыргызстанцы Массовая драка мигрантов произошла в Москве. Среди задержанных есть кыргызстанцы
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
14 мая, пятница
12:47
Деревья возле МВД срубили из-за реконструкции здания ведомства Деревья возле МВД срубили из-за реконструкции здания ве...
12:44
Адвокат Сооронбая Жээнбекова намерен подать в суд на Мелиса Аспекова. За клевету
12:28
В Кыргызстане предлагают страховать жизнь и здоровье мигрантов
12:22
В Сузаке повесился семиклассник
12:21
Волонтеры собирают деньги на проезжей части. УПСМ просит не мешать машинам