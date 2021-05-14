Похищения кыргызстанца в городе Екатеринбурге не было. Была инсценировка

Информация о похищении гражданина Кыргызской Республики в Екатеринбурге не подтвердилась. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном консульстве Кыргызстана в этом городе.

По информации российских правоохранительных органов, в результате оперативно-разыскных действий якобы похищенный гражданин Кыргызстана обнаружен в квартире сожительницы.

Выяснилось, что он сам инсценировал свое похищение и просил мать заплатить выдуманным похитителям выкуп в размере 150 тысяч рублей.

В связи с отсутствием события преступления по заявлению будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направлено в прокуратуру.

Информацию подтвердила и женщина, которая, поверив ложному сообщению сына о похищении неизвестными лицами, перечислила требуемые средства и обратилась с заявлением в органы полиции.

Из-за опрометчивого поступка парня его мать будет выдворена на родину, так как при проверке документов оказалось, что она пребывает в России с нарушением миграционного законодательства.

Отметим, в российских СМИ появилась информация о том, что в полицию поступило сообщение о похищении кыргызстанца.