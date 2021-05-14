22:04
USD 84.66
EUR 102.73
RUB 1.14
Происшествия

Внимание, розыск! В Иссык-Атинском районе пропал 51-летний Нарынбек Исаев

В Иссык-Атинском районе пропал 51-летний Нарынбек Исаев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. В Иссык-Атинском районе пропал 51-летний Нарынбек Исаев

По ее данным, мужчина вышел из дома еще 5 октября 2019 года и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, короткие черные волосы, овальное лицо, темно-карие глаза. Был одет в черную куртку, синюю кофту, черную кепку и белые кроссовки.

Особые приметы: родинка на левой щеке.

Тех, кто владеет информацией о разыскиваемом, просят сообщит по номерам: 0312430127, 0312438885, 0312616907, 0703171770, 0708108110.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193904/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В Чуйской области пропал 33-летний Роман Крячко
Внимание, розыск! В Иссык-Атинском районе пропал 65-летний Насипбек Кулманбетов
В Чуйской области пропал 14-летний воспитанник детского дома
Пропавший 14-летний подросток в Сузакском районе нашелся живым и невредимым
В Сузакском районе ищут пропавшего 14-летнего мальчика
В Бишкеке нашли пропавшего ночью 12-летнего ребенка
Внимание, розыск! В Канте пропала 18-летняя Кристина Федотова
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 62-летний Кадырбек Джумаев
В Лейлеке пропали мужчины. Власти Кыргызстана и Таджикистана ведут поиски
Двухлетнего жителя Таласской области спасатели ищут десятый день
Популярные новости
ЧП&nbsp;на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Руководителей компании вызвали на&nbsp;допрос, но&nbsp;их&nbsp;нет в&nbsp;стране ЧП на «Кумторе». Руководителей компании вызвали на допрос, но их нет в стране
Баткенцы остановили фуры с&nbsp;контрабандой. Их&nbsp;сопровождала милиция Баткенцы остановили фуры с контрабандой. Их сопровождала милиция
На&nbsp;кыргызско-узбекской границе подрались жители двух соседних сел На кыргызско-узбекской границе подрались жители двух соседних сел
Массовая драка мигрантов произошла в&nbsp;Москве. Среди задержанных есть кыргызстанцы Массовая драка мигрантов произошла в Москве. Среди задержанных есть кыргызстанцы
Бизнес
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
14 мая, пятница
22:04
Езда по встречке. Водитель в Бишкеке нарушил ПДД и показал неприличный жест Езда по встречке. Водитель в Бишкеке нарушил ПДД и пока...
21:46
Внимание, розыск! В Иссык-Атинском районе пропал 51-летний Нарынбек Исаев
21:20
Жители Бишкека обнаружили еще одно опасное ограждение. Просят исправить
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 мая: местами дожди
20:51
В Бишкеке четверо пьяных парней избили дворника