Внимание, розыск! В Иссык-Атинском районе пропал 51-летний Нарынбек Исаев

В Иссык-Атинском районе пропал 51-летний Нарынбек Исаев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В Иссык-Атинском районе пропал 51-летний Нарынбек Исаев

По ее данным, мужчина вышел из дома еще 5 октября 2019 года и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, короткие черные волосы, овальное лицо, темно-карие глаза. Был одет в черную куртку, синюю кофту, черную кепку и белые кроссовки.

Особые приметы: родинка на левой щеке.

Тех, кто владеет информацией о разыскиваемом, просят сообщит по номерам: 0312430127, 0312438885, 0312616907, 0703171770, 0708108110.