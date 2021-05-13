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Сюжет: Приграничные конфликты

На кыргызско-узбекской границе подрались жители двух соседних сел

На кыргызско-узбекской границе подрались двое жителей из соседних сел. Конфликт урегулирован, сообщили в пресс-службе полномочного представителя кабинета министров в Баткенской области.

По ее данным, между жителем села Сай айыльного аймака Кыштут и жителем села Чашма Сохского района произошел бытовой конфликт, приведший к драке. После инцидента на границе собрались жители указанных сел.

Прибывшие силовики и представители местной власти провели разъяснительную беседу среди собравшихся. После толпа разошлась. Подравшиеся помирились.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193890/
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