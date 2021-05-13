Убийство на рынке «Кудайберген». Подозреваемый задержан в Алматы

Подозреваемого в убийстве Артура Богданова на рынке «Кудайберген» 3 апреля 2021 года нашли и задержали. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах. ГУВД Бишкека информацию подтвердило.

По версии следствия, между друзьями произошла словесная перепалка, после чего Николай Алексеев нанес Артуру Богданову ножевые ранения. Последний от полученных ран скончался в больнице. 32-летний Николай Алексеев сбежал с места преступления. Он был объявлен в розыск.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 «Убийство» УК КР.

Подозреваемого задержали в Алматы. Расследование продолжается.