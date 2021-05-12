Конфликтом закончилось празднование кыргызстанцами Дня Победы в Новосибирске

В Новосибирске 9 мая кыргызстанцы устроили выяснение отношений с владельцем заведения общественного питания. Об этом сообщило агентство безопасности «Гвардия» в Facebook.

Сигнал из пивного бара на улице Кошурникова поступил в дежурную часть охранного агентства 9 мая в 20.07. Тревожную кнопку нажали прохожие по просьбе владельца заведения. Сам он был вынужден прятаться на улице от разбушевавшихся гостей.

«В сопровождении сотрудников охранного агентства изгнанник вернулся в бар, где находились четверо граждан Кыргызстана, распивавших спиртное. Не сообразив, что хозяин находится под охраной, в присутствии ГБР, пьяные гости, вооружившись стеклянной бутылкой, снова кинулись на владельца бара, уроженца Узбекистана. Никаких претензий, кроме националистических, они при этом не высказывали», — сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

Бойцы ГБР были вынуждены держать самых агрессивных гостей в наручниках до приезда полицейских. Мужчины были доставлены в Дзержинский отдел полиции, где будет дана правовая оценка их действиям.