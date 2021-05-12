В Ростове-на-Дону оштрафован кыргызстанец, который покурил в самолете

В ростовском аэропорту «Платов» прилетевший из Кыргызстана пассажир задержан полицейскими за курение в самолете. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По его данным, прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета закурил в туалете.

«В отношении гражданина Киргизии составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах)», — отметили в управлении.

Курильщику грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.