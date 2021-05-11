17:39
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Происшествия

Похищение девушки в Лебединовке. Подозреваемого не нашли

Подозреваемый в похищении Изат Курбановой у магазина в селе Лебединовка находится все еще в розыске. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

«Сейчас проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия», — заявили в милиции.

Отметим, подозреваемым является Мамаяров Абдумалик Абдрахманович, 1997 года рождения.

Напомним, в соцсетях распространили видео, как несколько мужчин посадили девушку в машину и увезли. Ее сестра написала заявление в милицию о том, что неизвестные похитили 26-летнюю Изат Курбанову в селе Лебединовка.

Милиция установила личность подозреваемого. Родственники парня заявили, что девушка добровольно уехала с ним. Позже милиция нашла девушку в одном из домов, расположенных в селе Беш-Кунгей, живой и здоровой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193696/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Похищение в Лебединовке. Милиция нашла девушку
Похищение в Лебединовке. Милиция не может найти девушку
Похищение человека с целью вступления в брак: сроки наказания ужесточат
Убийство Айзады. Расследование окончено и дело направлено в суд
Кража невест. В ГУВД напомнили, что за похищение предусмотрено наказание
Совершенствование уголовного законодательства. Наказание за ала качуу ужесточат
Судьи и милиционеры рассказали школьникам о наказании за ала качуу
Клуб генералов Кыргызстана выступил за ужесточение наказания за ала качуу
Милиция не поможет. Художница создала картину о похищении Айзады Канатбековой
Трижды судим. В ГУВД Бишкека уточнили информацию об убийце Айзады Канатбековой
Популярные новости
Ситуация на&nbsp;границе. На&nbsp;территории&nbsp;КР замечен генерал-майор Таджикистана Ситуация на границе. На территории КР замечен генерал-майор Таджикистана
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан пытался выставить пограничный наряд в&nbsp;Баткене Ситуация на границе. Таджикистан пытался выставить пограничный наряд в Баткене
На&nbsp;Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит На Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит
Задержан начальник отдела по&nbsp;надзору за&nbsp;следствием прокуратуры Бишкека Задержан начальник отдела по надзору за следствием прокуратуры Бишкека
Бизнес
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в&nbsp;несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
Эксперты рассказали, как снизить курение в&nbsp;Кыргызстане Эксперты рассказали, как снизить курение в Кыргызстане
Три важнейших фактора успешного ЭКО Три важнейших фактора успешного ЭКО
В&nbsp;КГИПИ день открытых дверей В КГИПИ день открытых дверей
11 мая, вторник
17:37
Депутаты вспомнили про «Акчамат». Требуют отреагировать ГКНБ и Финразведку Депутаты вспомнили про «Акчамат». Требуют отреагировать...
17:32
Похищение девушки в Лебединовке. Подозреваемого не нашли
17:30
Концепция духовно-нравственного развития вынесена на общественное обсуждение
16:59
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
16:57
Министры иностранных дел Таджикистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае