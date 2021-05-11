Похищение девушки в Лебединовке. Подозреваемого не нашли

Подозреваемый в похищении Изат Курбановой у магазина в селе Лебединовка находится все еще в розыске. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

«Сейчас проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия», — заявили в милиции.

Отметим, подозреваемым является Мамаяров Абдумалик Абдрахманович, 1997 года рождения.

Напомним, в соцсетях распространили видео, как несколько мужчин посадили девушку в машину и увезли. Ее сестра написала заявление в милицию о том, что неизвестные похитили 26-летнюю Изат Курбанову в селе Лебединовка.

Милиция установила личность подозреваемого. Родственники парня заявили, что девушка добровольно уехала с ним. Позже милиция нашла девушку в одном из домов, расположенных в селе Беш-Кунгей, живой и здоровой.