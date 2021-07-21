В Russia Today сняли документальный фильм о похищении невест в Кыргызстане

Журналисты Russia Today сняли документальный фильм о краже невест в Кыргызстане. «Хватай и беги: украденные невесты Киргизии» — так документалисты назвали свою работу.

«По разным оценкам, от половины до двух третей браков в Киргизии заключаются против воли невест. Девушек похищают у всех на виду — этот древний обычай называется «Ала качуу», то есть «Хватай и беги». Почему он продолжает существовать?» — задаются вопросом авторы.

Фильм рассказывает о том, как сложились жизни нескольких похищенных невест: кому-то удалось вырваться из плена и вернуться домой, а кого-то ждала куда более печальная участь.

Напомним, 26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Ранее, 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.