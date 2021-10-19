МВД: Из 187 фактов похищения невест до суда дошли только восемь

В Кыргызстане с начала года милиция зарегистрировала 187 фактов похищения девушек с целью принуждения их к вступлению в брак. Об этом сегодня на пресс-конференции в Бишкеке сообщил старший следователь Следственной службы МВД Азамат Дуйшеналиев.

«Из общего количества зарегистрированных фактов были переданы в суды уголовные дела по восьми. По ним обвиняемыми проходят 14 граждан. По 177 фактам расследования прекращены из-за отсутствия состава преступления. По двум фактам следствие продолжается», — уточнил он.

С начала года милицией также были зарегистрированы 19 фактов принуждения к вступлению в брак несовершеннолетних.

«Из них по 17 фактам расследования прекращены из-за отсутствия в действиях состава преступления. Два факта все еще расследуются», — сообщил старший следователь.

Напомним, 26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

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Ранее, 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.