В Жайылском районе похитили девушку. Суд оправдал обвиняемых

Жайылский районный суд оправдал трех обвиняемых в похищении девушки. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного, гражданского судопроизводства и надзора за исполнением судебных решений прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, 11 апреля в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что в селе Кара-Добо похитили девушку. Милиционеры выяснили, что Г.Т. на тот момент было всего 17 лет.

«Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР. Троих подозреваемых задержали, водворили в СИЗО-1 Бишкека. На допросе 23-летние М.С. и Б.Ш., а также 22-летний А.С свою вину признали. Потерпевшая опознала похитивших ее парней. Дело передали в суд, но председательствующий Аман Бокомбаев оправдал обвиняемых за отсутствием состава преступления. Всех троих отпустили в зале суда. Прокуратура обжалует этот приговор в вышестоящей инстанции», — сказал Нурлан Тагаев.