Убийство школьницы. За ужесточение наказания преступникам выступают чиновники

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по вопросам насилия в отношении женщин и детей.

Чиновники заслушали информацию профильных государственных органов, в том числе силовых структур, о ситуации с семейным и детским насилием и принимаемых превентивных мерах.

«Защита женщин и детей от домашнего насилия и жестокого обращения является одним из приоритетов государственной социальной политики. Судьба детей и женщин, защита их прав и человеческого достоинства — вопросы, по которым общество должно объединиться. К сожалению, по информации государственных органов, сегодня ситуация не очень хорошая. Необходимо уделить приоритетное внимание превентивным мерам по насилию над детьми и женщинами, по семейному насилию. Важен комплексный подход по предотвращению подобных случаев», — сказала Жылдыз Бакашова.

Она поручила правоохранительным органам взять под особый контроль расследование последних случаев — трагическую гибель 16-летней школьницы в Кеминском районе Чуйской области, а также кражу 17-летней девочки для принудительного вступления в брак в городе Кара-Куле Джалал-Абадской области.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено обеспечить своевременное и систематическое выявление детей, оставшихся без попечения родителей, особенно детей трудовых мигрантов, при помощи специалистов группы семейных врачей; разработать программу защиты детей по каждому выявленному ребенку, оставшемуся без попечения родителей, а также индивидуальный план работы с семьей и контролировать выполнение; в срочном порядке разработать и внедрить единую государственную базу данных о детях, оставшихся без попечения родителей на базе единой цифровой платформы «Цифровой Кыргызстан» и системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук»; усилить работу по реабилитации женщин и детей, ставших жертвами насилия; пересмотреть систему приема сотрудников в детские учреждения интернатного типа для предупреждения насилия в отношении детей.

Министерству внутренних дел поручено разработать и в месячный срок внести в кабмин предложения по исключению возможности изменения меры наказания виновных за насилие женщин и детей в связи с примирением сторон; осуществлять особый контроль за соблюдением условий временного охранного ордера; по вопросу ужесточения законодательства за насилие в отношении женщин и детей.

В кабинете министров почему-то не знают, что вопрос об ужесточении наказания за такие виды преступлений уже практически решен. Отметим, что ужесточение наказания за семейное насилие ранее уже предложил надзорный орган. По данным генпрокурора Курманкула Зулушева, в новом Уголовном кодексе ужесточат наказание за ала качуу. За кражу невест может последовать наказание в виде лишения свободы до 12,5 года.