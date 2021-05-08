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По делу о беспорядках в Аксы потерпевшего хотят сделать обвиняемым

По делу о беспорядках в Аксыйском районе 7 октября 2020 года потерпевшего Алтынбека Козуева хотят сделать обвиняемым. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

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По его словам, 7 октября местные жители хотели захватить здание акимиата. Алтынбек Козуев организовал народную дружину и перекрыл доступ к административному зданию. По подозрению в организации массовых беспорядков  задержан Жылдызбек Шадыбеков. 

«Во время беспорядков погиб Улан Жаманкулов, а мой подзащитный получил травму головы. Мы добились того, чтобы подозреваемых взяли под стражу, однако Джалал-Абадский областной суд отпустил одного из них — Жылдызбека Шадыбекова. По некоторым данным, прокурор области Уланбек Ибраим уулу лоббирует интересы Шадыбекова. Мы настаивали, чтобы дело из СУ ГКНБ забрали в центральный аппарат ведомства или следственную службу МВД. Сейчас моего подзащитного хотят сделать обвиняемым. Спустя 49 дней после беспорядков на него написали заявление в милицию о том, что он вымогал деньги и нанес кому-то ножевое ранение», — сказал Майрамбек Жумабеков.

Он отметил, что первый заместитель генпрокурора Нуркамал Набиев поручил истребовать материалы и направить их на изучение в Генпрокуратуру.

«В случае, если факты подтвердятся, дело передадут в следственную службу МВД», — сказал Майрамбек Жумабеков.

Напомним, в Кербене 7 октября состоялся митинг, на котором произошла массовая драка. В результате беспорядков погиб местный житель, еще шестеро получили травмы. По подозрению в совершении преступления задержали Жылдызбека Шадыбекова и его сыновей Тургунбека и Кутмана. Их обвинили в организации массовых беспорядков, хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда. По словам родных обвиняемых, Тургунбек и Кутман Шадыбековы 6 и 7 октября выполняли свои прямые обязанности как сотрудники РОВД — обеспечивали общественный порядок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193336/
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