Один из раненных на границе милиционеров все еще находится в тяжелом состоянии

Один из милиционеров, раненных в столкновениях на границе с Таджикистаном, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом 24. kg сообщили в пресс-службе МВД. Накануне милицейское руководство навестило своих подчиненных, госпитализированных в БНИЦТиО.

«Сотрудник службы по противодействию экстремизму и нелегальной миграции, капитан милиции Адилет Атамалиев все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии. Всего в столкновениях пострадали 18 милиционеров: 16 бойцов Внутренних войск МВД и два сотрудника ОВД. Все они получают необходимую медицинскую помощь», — сообщили редакции в пресс-службе министерства.

Фото пресс-службы МВД. Капитан милиции Адилет Атамалиев

Отмечается, что руководитель службы по противодействию экстремизму МВД Жениш Жоробеков встретился в больнице не только с пострадавшими, но и с их родственниками.

Фото пресс-службы МВД

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Главы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы — председатели ГКНБ своих стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали совместное заявление по демаркации границы.