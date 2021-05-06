13:15
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Один из раненных на границе милиционеров все еще находится в тяжелом состоянии

Один из милиционеров, раненных в столкновениях на границе с Таджикистаном, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом 24. kg сообщили в пресс-службе МВД. Накануне милицейское руководство навестило своих подчиненных, госпитализированных в БНИЦТиО.

«Сотрудник службы по противодействию экстремизму и нелегальной миграции, капитан милиции Адилет Атамалиев все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии. Всего в столкновениях пострадали 18 милиционеров: 16 бойцов Внутренних войск МВД и два сотрудника ОВД. Все они получают необходимую медицинскую помощь», — сообщили редакции в пресс-службе министерства.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Капитан милиции Адилет Атамалиев

Отмечается, что руководитель службы по противодействию экстремизму МВД Жениш Жоробеков встретился в больнице не только с пострадавшими, но и с их родственниками.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Главы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы — председатели ГКНБ своих стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали совместное заявление по демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193082/
просмотров: 526
Версия для печати
Материалы по теме
Центр психологической помощи предлагают создать в Баткене
Ситуация на границе. ГРС продолжает восстанавливать документы пострадавших
Президент с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область
МВД. Обстановка в приграничных с Таджикистаном районах спокойная
Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана
Чиновники Таджикистана размещают фейки, используя фото сожженного села Максат
МИД: Верховный комиссар ООН по правам человека следит за ситуацией на границе
После конфликта. В Кок-Тереке военная техника уничтожила дома только кыргызов
Власть нас не слышит: жители села Максат боятся и никому не верят
После конфликта. Как выглядит стратегический водозабор «Головной» сегодня
Популярные новости
К&nbsp;конфликту на&nbsp;кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров
Появились снимки, подтверждающие участие в&nbsp;конфликте на&nbsp;границе Шоха Искандарова Появились снимки, подтверждающие участие в конфликте на границе Шоха Искандарова
Били и&nbsp;унижали. Мырзабек Жумабаев рассказал, как был в&nbsp;плену у&nbsp;таджиков Били и унижали. Мырзабек Жумабаев рассказал, как был в плену у таджиков
В&nbsp;селе Максат на&nbsp;сожженных домах оставили надписи. Что они значат В селе Максат на сожженных домах оставили надписи. Что они значат
Бизнес
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
6 мая, четверг
13:13
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 26-летняя Азиза Талипбек кызы Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 26-летняя Азиза Тал...
13:09
В Максате к приезду Садыра Жапарова установили батут и новые палатки
13:06
Активисты строят дом для побывавшего в заложниках в Таджикистане жителя Баткена
13:01
Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел первое рабочее совещание
13:00
Центр психологической помощи предлагают создать в Баткене