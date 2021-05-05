После конфликта. Как выглядит стратегический водозабор «Головной» сегодня

Возле водозабора «Головной» в Баткенской области до сих пор стоит сгоревший автомобиль. Местность охраняют сотрудники отдела специального назначения «Шер» Внутренних войск МВД.
По всей проезжей части остались следы от военной техники и осколки. По обочинам разбросаны бамперы от машин и другие детали.
В 200 метрах от пограничного поста стоит полностью сгоревший БТР и перевернутая машина скорой помощи. Обстановка мрачная.
Ранее таджикская сторона пыталась установить оборудование с видеонаблюдением на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района.
Отметим, что распределительный пункт расположен на реке Ак-Суу. Ее воды протекают через Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
По словам командира «Шера», 28 апреля таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на кыргызской земле, несмотря на то что «Головной» является кыргызстанским стратегическим объектом.
«Мы начали переговоры, но они так и не убрали камеры. С села Кок-Таш пришли местные жители и попытались убрать камеры сами. В это время подошли примерно 30 жителей соседней страны и начали закидывать нас камнями. Наши стали обороняться. Затем представители двух государств остановили конфликт. Однако на следующий день (29 апреля) с их стороны собралось примерно 300 человек, с нашей тоже. У нас была одна просьба — убрать камеры. Снова начали закидывать друг друга камнями, но примерно в 14.00 таджики открыли огонь по кыргызам. У наших оружия не было. Все это продолжалось примерно до 20.00», — рассказал он.
Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.
В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.
По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.
По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.
По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.