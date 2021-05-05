После конфликта. Как выглядит стратегический водозабор «Головной» сегодня

Возле водозабора «Головной» в Баткенской области до сих пор стоит сгоревший автомобиль. Местность охраняют сотрудники отдела специального назначения «Шер» Внутренних войск МВД.

По всей проезжей части остались следы от военной техники и осколки. По обочинам разбросаны бамперы от машин и другие детали.

В 200 метрах от пограничного поста стоит полностью сгоревший БТР и перевернутая машина скорой помощи. Обстановка мрачная.

Ранее таджикская сторона пыталась установить оборудование с видеонаблюдением на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района.

Отметим, что распределительный пункт расположен на реке Ак-Суу. Ее воды протекают через Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

По словам командира «Шера», 28 апреля таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на кыргызской земле, несмотря на то что «Головной» является кыргызстанским стратегическим объектом.

Фото 24.kg. Командир ОСН «Шер»

«Мы начали переговоры, но они так и не убрали камеры. С села Кок-Таш пришли местные жители и попытались убрать камеры сами. В это время подошли примерно 30 жителей соседней страны и начали закидывать нас камнями. Наши стали обороняться. Затем представители двух государств остановили конфликт. Однако на следующий день (29 апреля) с их стороны собралось примерно 300 человек, с нашей тоже. У нас была одна просьба — убрать камеры. Снова начали закидывать друг друга камнями, но примерно в 14.00 таджики открыли огонь по кыргызам. У наших оружия не было. Все это продолжалось примерно до 20.00», — рассказал он.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.