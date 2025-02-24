Какие земли водного фонда переданы мэрии Бишкека в безвозмездное пользование?

Кабинет министров КР передает мэрии Бишкека в безвозмездное пользование на 49 лет земельные участки водного фонда, расположенные на территории столицы. Постановление 18 февраля подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, мэрия получает следующие участки и водоохранные зоны для благоустройства, содержания, строительства и эксплуатации сооружений, оздоровления, обеспечения бытовых и иных потребностей населения:

• река Ала-Арча – от улицы Семетей до улицы У.Жапарова;

• река Аламудун – от улицы Жогорку Кок-Жар до северной объездной дороги.

Кроме того, с баланса cлужбы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности мэрии переданы:

• Восточный Большой Чуйский канал – от улицы Ауэзова до реки Ала-Арчи;

• Южный Большой Чуйский канал – от улицы Ауэзова до реки Ала-Арчи;

• Большой Чуйский канал – от улицы Курманжан Датки до улицы Ю.Фучика;

• Малый Чуйский канал – от улицы Алма-Атинской до улицы Архитекторов.

Мэрия Бишкека наделяется правом сдавать эти участки в аренду на условиях временного пользования в соответствии с законодательством КР и в порядке, установленном муниципалитетом.

Использование земель должно осуществляться исключительно в соответствии с нормами земельного, водного и градостроительного законодательства, а также требованиями по охране окружающей среды.

Городским властям поручено выявлять объекты, построенные на этих участках с нарушением целевого назначения, без необходимых разрешительных документов и в нарушение градостроительных норм, и принимать меры в рамках своей компетенции.

Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.