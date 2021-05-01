Ситуация на границе. В Лейлеке на месте эвакуации скончалась женщина

В селе Маргун Лейлекского района скончалась эвакуированная 43-летняя Чынара Шамшиева, жительница села Арка. Информацию 24.kg подтвердил врач местной поликлиники Досбой Туркулов.

По его словам, у женщины поднялось давление.

«Когда я пришел, она уже была мертва. Подозреваю, что у нее был инсульт», — говорит Досбой Туркулов.

Чынару Шамшиеву сегодня похоронили. Ее дети находятся в Бишкеке и не смогли попрощаться с матерью.

«У нее трое детей. Сын в армии, дочери живут в столице. Тут только один муж. Она, как и все мы, находилась в стрессовом состоянии», — рассказала депутат местного кенеша Айнура Тургунова.

Отметим, в Маргун эвакуированы жители четырех приграничных сел Лейлекского района.