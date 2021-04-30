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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Кто из военнослужащих Кыргызстана погиб (список)

В ходе инцидента 29 апреля погибли трое военнослужащих Кыргызстана. Собственные источники в силовых ведомствах сообщили 24.kg, кто из военнослужащих отряда специального назначения «Бору» погиб.

Список погибших:

  • капитан Нурсултан Манасбек уулу, уроженец села Авлетим Джалал-Абадской области, 28 лет;
  • прапорщик Бекзат Юлдашев, уроженец Исфаны Лейлекского района, 29 лет;
  • капитан Эсентур Кубанычбеков, уроженец села Ак-Муз Нарынской области, 28 лет.

В пресс-службе Пограничной службы ГКНБ, куда редакция обратилась за уточнениями, отказались называть имена погибших военнослужащих, сославшись на руководство.

Отметим, что еще 20 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Редакция 24.kg выражает глубокие соболезнования родным и близких погибших.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192316/
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