Инцидент на границе. По факту беспорядков возбуждено два уголовных дела

Милиция Кыргызстана возбудила два уголовных дела по факту беспорядков на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

«Одно дело по факту забрасывания граждан Кыргызстана камнями зарегистрировано в ЕРПП по статье «Хулиганство», второе — по факту стрельбы в 30-летнего гражданина КР, «Покушение на убийство». Начато досудебное производство», — проинформировали в милиции.

Напомним, очередной инцидент начался вчера после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.