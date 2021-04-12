Убийство Айзады. Милиция пытается уйти от ответственности

Мама убитой Айзады Канатбековой до сих пор не признана потерпевшей. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.
По его словам, на данный момент расследуются два уголовных дела — по факту убийства в ГУВД и халатности милиционеров в ГКНБ. Однако за пять дней ни один из следователей не допросил маму погибшей.
«Вместо того чтобы допросить маму Айзады и признать ее потерпевшей, милиция в Балыкчи ходит по соседям и просит дать погибшей характеристику. Какой смысл в этом? Айзаду убили, все остальные вопросы отпадают. Видимо, милиция хочет уйти от ответственности, обелив себя, и сказать, что она сама виновата в гибели. Со дня обнаружения трупа прошло пять дней, по закону потерпевшая должна участвовать в деле, ознакамливаться с материалами о назначении экспертизы, должны проводиться допросы. Но по делу никто так и не поговорил с мамой Айзады», — сказал Нурбек Токтакунов.
Он добавил, что все попытки связаться со следователем ГКНБ, который расследует халатность, не увенчались успехом. «Я ходил сегодня в ГКНБ, сказал дежурному, что пришел по делу Айзады вместе с потерпевшей — ее мамой. В итоге три часа прошли напрасно, мы даже не знаем, кто ведет дело о халатности милиционеров», — подчеркнул адвокат.
Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов. В итоге МВД наказало 44 сотрудника милиции, в том числе должности лишился глава ГУВД Бишкека.