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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Милиция пытается уйти от ответственности

Мама убитой Айзады Канатбековой до сих пор не признана потерпевшей. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.

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По его словам, на данный момент расследуются два уголовных дела — по факту убийства в ГУВД и халатности милиционеров в ГКНБ. Однако за пять дней ни один из следователей не допросил маму погибшей.

«Вместо того чтобы допросить маму Айзады и признать ее потерпевшей, милиция в Балыкчи ходит по соседям и просит дать погибшей характеристику. Какой смысл в этом? Айзаду убили, все остальные вопросы отпадают. Видимо, милиция хочет уйти от ответственности, обелив себя, и сказать, что она сама виновата в гибели. Со дня обнаружения трупа прошло пять дней, по закону потерпевшая должна участвовать в деле, ознакамливаться с материалами о назначении экспертизы, должны проводиться допросы. Но по делу никто так и не поговорил с мамой Айзады», — сказал Нурбек Токтакунов.

Он добавил, что все попытки связаться со следователем ГКНБ, который расследует халатность, не увенчались успехом. «Я ходил сегодня в ГКНБ, сказал дежурному, что пришел по делу Айзады вместе с потерпевшей — ее мамой. В итоге три часа прошли напрасно, мы даже не знаем, кто ведет дело о халатности милиционеров», — подчеркнул адвокат.

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов. В итоге МВД наказало 44 сотрудника милиции, в том числе должности лишился глава ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189850/
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