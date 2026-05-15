Градостроительный совет одобрил генпланы шести сел Жайылского района

На заседании градостроительного совета рассмотрены генеральные планы, разработанные мастерской № 5 Департамента градостроительства и архитектуры. Об этом сообщает Минстрой.

В частности, разработаны генпланы шести сел, входящих в состав Сары-Кооского айыл окмоту Жайылского района Чуйской области. Проекты были рассмотрены на заседании градостроительного совета и успешно прошли согласование.

На обсуждение вынесены генеральные планы сел Жекен, Жон-Арык, Алтын, Ийри-Суу, Федоровка и Эриктуу. Рассмотрение прошло с участием представителей соответствующих служб.

Следующим этапом генеральные планы указанных сел будут вынесены на общественные слушания.