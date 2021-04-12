В Джалал-Абаде пчеловод убил краснокнижного медведя, ударив палкой по голове

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области задержан местный житель, убивший краснокнижного медведя. Об этом 24.kg сообщил глава местного представительства департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Турат Сатимбаев.

По его данным, 9 апреля сотрудники департамента увидели, как житель села Кызыл-Ункур Э. Ж., 1971 года рождения, нес с собой шкуру медведя в рюкзаке. При разговоре он рассказал, что убил медведя в горах.

«Э. Ж. также рассказал, что является пчеловодом. Он объяснил свои действия тем, что с прошлого года медведь регулярно разрушал и ломал его ульи. Поэтому рядом с ящиками для пчел он установил капкан. В тот день он увидел, как медведь попался в него. Затем, по его словам, он ударил зверя по голове палкой, от чего краснокнижный медведь погиб», — сказал Турат Сатимбаев.

Он заявил, что гражданина передали в УВД Джалал-Абадской области.

Отметим, штраф за убийство краснокнижного животного составляет 1 миллион сомов. Бурый медведь занесен в Красную книгу Кыргызстана.

В Джалал-Абадской области с осенней переписи имеются 234 медведя.

В УВД области 24.kg сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.