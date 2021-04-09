$1,5 тысячи за помощь в получении визы. Мошенника приговорили к штрафу

В Бишкеке мужчину, обвиняемого в мошенничестве, приговорили к штрафу. Об этом 24.kg сообщил помощник прокурора Свердловского района Мирлан Сооронкулов.

По его словам, 41-летний Б. Р. пообещал знакомому посодействовать в получении иностранной визы и взял у него $1 тысячу 500 и скрылся.

«В ходе судебного разбирательства потерпевший изменил свои показания, сказав, что ему по работе нужна была виза, а Б. Р. согласился помочь с ее получением. По его словам, он дал Б. Р. $1 тысячу за его работу, а $500 обвиняемый взял у него в долг. Материальный ущерб Б. Р. возместил. Сам Б. Р. подтвердил слова заявителя и просил прекратить уголовное дело за примирением сторон. В итоге Первомайский районный суд Бишкека признал Б.Р. виновным и оштрафовал на 260 тысяч сомов», — сказал Мирлан Сооронкулов.