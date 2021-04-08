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Сюжет: Семейное насилие

Не давали увидеться с детьми. В Кара-Суу мужчина убил своего тестя и ранил тещу

В Кара-Суйском районе по подозрению в убийстве своего тестя задержан 30-летний А. А. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Уточняется, что 7 апреля из районной больницы в милицию поступило сообщение о двух пациентах, раненных острым предметом.

«Выяснилось, что потерпевшими являются 44-летний Ж. Р. и его 43-летняя супруга Ж. Н. Утром 7 апреля мужчина скончался от полученных травм. В ходе следствия выяснилось, что 6 апреля примерно в 23.20 30-летний А. А. пришел к родителям супруги, чтобы увидеться с детьми. Когда тесть не пропустил его в дом, мужчина нанес ему больше 10 ножевых ранений в шею, руку, грудь. Когда теща пыталась оттащить зятя, он и ее ударил ножом, а затем скрылся. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Подозреваемого задержал участковый. Мужчина водворен в ИВС», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189221/
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