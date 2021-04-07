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Происшествия

Видео падающего метеорита опубликовали кыргызстанцы. Ученые изучают записи

Видео падающего неопознанного объекта, предположительно метеорита, опубликовали сразу несколько жителей Чуйской области. По словам очевидцев, кадры сняты близ Бишкека.

На кадрах четко видна яркая вспышка, на несколько секунд облака окрашиваются в светло-зеленый тон, после чего можно было наблюдать падение неопознанного небесного тела.

Падение зафиксировано 6 апреля примерно в 23.00.

Ведущий инженер Иститута сейсмологии НАН КР Гульжан Саадаева, комментируя явление 24.kg, рассказала, что ученые изучают происшествие.

«Вряд ли это зарегистрировано в Бишкеке. В Ташкенте тоже видели. Может, это, вообще, за тысячи километров от нас, на небе ведь расстояние относительное. Вряд ли это на нашей станции зарегистрировано. В любом случае мы изучим записи и дадим позже подробный ответ», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189081/
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