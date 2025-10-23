15:36
Общество

В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение

Сегодня в 13:20 в Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой около 3,5 балла по 12-балльной шкале MSK-64. Об этом сообщили в Институте сейсмологии.

По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана, в 20 километрах к юго-западу от села Тогуз-Булак, в 20 километрах к юго-востоку от села Конур-Олен, в 35 километрах к юго-западу от села Боконбаево.

В населенных пунктах Тогуз-Булак и Конур-Олен интенсивность землетрясения составила около 3 баллов.

Института сейсмологии
Фото Института сейсмологии

Кроме этого, по сведениям Института сейсмологии, 22 октября зарегистрировано два землетрясения:

  • в 13.33 силой в эпицентре 3 балла. Очаг располагался в 30 километрах к юго-востоку от села Озгоруш, в 62 километрах к юго-востоку от Нарына;
  • в 20.04 силой в эпицентре 3,5 балла. Очаг располагался в 25 километрах к юго-востоку от села Озгоруш, в 55 километрах к юго-востоку от Нарына.
