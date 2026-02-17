Землетрясение в Казахстане ощутили жители Иссык-Кульской области

17 февраля в 16.08 Институт сейсмологии НАН КР зарегистрировал землетрясение силой в эпицентре около 5 баллов по 12-балльной шкале MSK-64 (магнитудой Mpv=5.1).

По предварительным данным, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 65 километрах к северо-востоку от села Ананьево, в 70 километрах к северо-востоку от Алматы.

Отмечается, что в населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила 3 балла в селе Ананьево, 2,5 балла — в селах Кара-Ой, Чон-Сары-Ой, Курменты, Темировка, Талды-Суу, Бостери и городе Чолпон-Ате.