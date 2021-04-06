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Обыск в доме адвоката. Военная прокуратура начала досудебное производство

Военная прокуратура Ошского гарнизона начала досудебное производство по факту обыска в доме адвоката Назгуль Суйунбаевой. Об этом адвокат сообщила 24.kg.

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По ее словам, расследование проводится по статье «Превышение власти».

«Ранее я обращалась с заявлением в Военную прокуратуру по поводу прослушки моего телефона и незаконной слежки за домом. По данным фактам тоже ведется досудебное производство», — сказала Назгуль Суйунбаева.

Напомним, адвокат Назгуль Суйунбаева представляет интересы кримавторитета Кадырбека Досонова, известного по прозвищу Дженго. 10 февраля в ее доме в Оше провели обыск. По словам юриста, такие действия сотрудников ГКНБ незаконны, поскольку обыск в доме адвоката может быть проведен, только если в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189041/
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