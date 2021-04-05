Незаконно выданный участок на Иссык-Куле прокуратура вернула государству

Прокуратура Иссык-Кульского района вернула в государственную собственность земельный участок стоимостью 31 миллион сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, площадь участка — 2 гектара (полуостров). Он находится в курортно-рекреационной зоне озера Иссык-Куль.

Установлено, что в 2014 году Иссык-Кульский филиал госучреждения «Кадастр» выдал удостоверение на право временного пользования частному лицу С. К. в селе Баетово на 49 лет.

Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск. 2 марта 2021-го прокуратура района обратилась в администрацию Иссык-Кульского района и внесла предписание об устранении нарушений закона.