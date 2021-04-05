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Происшествия

Незаконно выданные пастбища в Таласской области вернули государству

Прокуратура Бакай-Атинского района возвратила в государственную собственность более 10 гектаров земли. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, установлено, что ответственные лица Бакай-Атинской сельской управы незаконно выдали частным лицам пастбища под строительство индивидуального жилищного строения. Однако, согласно нормам земельного законодательства, они находятся в исключительной собственности государства.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Суд встал на сторону прокуратуры, иски удовлетворил полностью. Земли вернули на баланс государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188865/
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