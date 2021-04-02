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Директор и сотрудник филиала ГУ «Кадастр» незаконно отдали участок частному лицу

ГКНБ задержаны директор и специалист Сокулукского филиала ГУ «Кадастр» Т.А.К. и М.Р.А. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета.

Уточняется, что задержанные незаконно изготовили государственный акт о праве частной собственности на земельный участок одному из руководителей ЗАО.

«Государству был причинен крупный ущерб на сумму 2 миллиона 400 тысяч сомов. Административным судом Чуйской области этот земельный участок возвращен на баланс государства. Также ГКНБ в отношении М.Р.А. и Т.А.К. расследуются 11 уголовных дел по другим фактам должностных правонарушений», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188558/
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