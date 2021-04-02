Рост преступности в Бишкеке. Почему милиция бездействует?

В Бишкеке участились кражи и грабежи в жилых домах и квартирах. Активизировались и карманники. Сводки каждый день пестрят сообщениями об украденных кошельках и сотовых телефонах в общественном транспорте. На граждан нападают даже в людных местах и в центре столицы.

Читайте по теме Как избежать квартирных краж? Семь советов милиции

В соцсетях то и дело мелькают публикации о квартирных кражах в разных районах.

Домушники уже действуют в открытую: грабежи совершают ночью, когда хозяева находятся дома.

При этом горожане часто жалуются на бездействие милиции. Недавно жители Первомайского района Бишкека пожаловались журналистам, что за неделю там совершено пять краж.

24.kg выясняло, как правоохранительные органы с преступностью борются.

Жить становится страшно

Каждый день захожу в Instagram, и постоянно такие новости. То в квартиры ломятся, то обворовывают. На днях читала, как в Кок-Жаре зашли в дом уже внаглую. Это что, весеннее обострение? Надеяться только на себя нужно? Из комментариев к публикации

Видеообращения и ролики с просьбой защитить людей от злоумышленников то и дело публикуют в Сети. Недавно пользовательница Instagram, жительница столицы, выложила ролик с камер видеонаблюдения, где видно, как двое парней в 5.00 ходили по квартирам многоэтажного дома в микрорайоне «Юг-2» и пытаются вскрыть дверные замки.«На видео видно, что парни засунули ключи в дверной замок, и так они ходили по каждой квартире с 1-го по 10-й этаж. На следующий день в 11.00 снова пытались взломать наш замок. Я услышала, как кто-то вставил ключи, подбежала к двери, но уже никого не было. Страшно жить становится», — пишет горожанка.

Сообщается и о фактах ограблений продуктовых магазинов в темное время суток. В ночь на 20 марта неизвестные проникли в точку продажи продуктов питания в 7-м микрорайоне. Хозяева магазина немедленно вызвали милицию.

«Они посмотрели все камеры, сняли отпечатки, вызвали на допрос, и на этом все. Как я поняла, досконально искать преступников не будут, камеры соседних домов даже не смотрели. Все вокруг твердят: не ищите даже, все равно не найдут, ведь никогда же не находят таких воришек. Милиция приехала через три часа после вызова, я просто в шоке. Если эти нелюди узнали себя на видео, то пусть украденное уйдет вам на лекарства как минимум. Граждане, будьте осторожны!» — возмущается владелица продуктовой точки.

Предупрежден – вооружен

Бишкекчанка Алтынай Качкынова опасается, что из-за недавней амнистии заключенных криминогенная ситуация в столице может стать только хуже.

«На свободу вышло очень много человек, и не факт, что они все вменяемы и адекватны. Каждый день читать новости становится страшно. То кого-то ограбили, то напали. Буквально в прошлом месяце на Южной магистрали во время пробежки напали на девушку — молодой парень хотел отобрать у нее телефон. Еще несколько месяцев назад у нас в подъезде один парень напал на жительницу и душил, позже в подъезде висело объявление, чтобы все успевали приходить домой вовремя», — рассказывает она.

Отметим, что в сентябре 2020-го под амнистию попали 953 осужденных, которые совершили побег. Из 1 тысячи 958 осужденных, которые подпадают под амнистию, акт освобождения применили только к 140 заключенным. Из них 78 имеют непогашенные материальные иски.

Соседка недавно говорила, что какие-то молодые люди якобы приходили проверять счетчики. Но, как позже выяснилось, они не сотрудники службы газа или энергосбыта. Алтынай Качкынова

«Говорят, что таким образом просто ходят по домам и прицениваются, кто и как живет. Даже днем страшно открывать кому-либо дверь», — сетует она.

Обращения в милицию никаких результатов не дали. «Когда ограбят, тогда и звоните», — буквально отвечают горожанам, которые пытаются найти защиту в правоохранительных органах.

Защити себя сам

Бишкекчане всякую надежду на милицию уже потеряли. Жители столицы считают, что безопасность приходится обеспечивать самостоятельно. В соцсетях все чаще стали интересоваться, где приобрести перцовые баллончики и электрошокеры.

Еще одна горожанка Дарина Сорокина рассказала редакции 24.kg, что ее родители были вынуждены установить камеры видеонаблюдения в своем доме.

Жителей дома по возможности просят поставить свои квартиры на охрану в отдел госохраны Октябрьского района столицы.

«Установили при входе и внутри помещения. Я тоже на этой неделе планирую обзавестись таким оборудованием. Действительно, становится страшно жить. Даже в своем личном доме чувствуешь себя небезопасно. При входе в подъезд повесили остерегающее объявление, мол, нашим домом заинтересовались воры, мониторят квартиры, звонят в домофон и убегают. Возможно, среди соседей есть наводчик, который подсказывает злоумышленникам внутренний распорядок и достаток каждой семьи», — комментирует ситуацию девушка.

Мы в домике

«У нас нет статистики», — ответили журналистамв МВД на запрос предоставить данные о количестве краж, ограблений и разбойных нападений.

В ГУВД Бишкека также не смогли ответить на вопрос, какие меры принимаются для профилактики преступлений. Больше недели в ведомстве готовят ответ по запросу.

В милиции утверждают, что оперативно задерживают злоумышленников, но преступлений от этого меньше не становится.

Рост количества краж и грабежей в правоохранительных органах объясняют кризисом, резкими изменениями экономической ситуации в стране, снижением уровня материального благосостояния граждан, увеличивающимися показателями безработицы. Усиливает негативную тенденцию и недостаток высококвалифицированных кадров в правоохранительных органах. Потому что сами же заявители уже не верят, что их обращения в милицию рассмотрят и доведут до логического конца.