18:26
USD 84.80
EUR 99.60
RUB 1.12
Происшествия

Пытались сбежать, не оплатив счет. Охрана караоке-клуба избила посетителей

Охрана ночного клуба, расположенного в микрорайоне «Восток-5», избила посетителей за попытку сбежать, не оплатив счет. Об этом сообщила программа «Телекузот».

На кадрах видно, как несколько сотрудников охраны бьют дубинкой молодых парней у здания одного из столичных увеселительных заведений.

Свои действия охранники объяснили тем, что якобы посетители заведения пытались сбежать, не оплатив счет. При этом они также заявили о нападениях со стороны молодых парней. Сотрудники Патрульной службы милиции доставили участников конфликта в отделение милиции.

В УПСМ 24.kg обещали подробности инцидента предоставить позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188493/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
По факту обнаружения новорожденной начато расследование
Главу комитета физкультуры ошской мэрии допросили. Вину не признает
Глава госкомитета физкультуры ошской мэрии избил своего подчиненного
Массовая драка школьниц в Бишкеке. 13-летних девочек доставили в милицию
На Джеруе произошла драка между жителями и работником месторождения
Скандал в «Слово Кыргызстана». Тамару Слащеву восстановили в должности главреда
В Дагестане соревнования по дзюдо среди юниоров закончились массовой дракой
Драка в газете «Слово Кыргызстана». В милиции сообщили подробности
Драка в газете «Слово Кыргызстана». Милиция начала досудебное производство
В Бишкеке подрались пакистанцы. Одного из них ограбили на $1 тысячу
Популярные новости
ГКНБ установил, что Жалил Атамбаев, будучи сотрудником МВД, занимался бизнесом ГКНБ установил, что Жалил Атамбаев, будучи сотрудником МВД, занимался бизнесом
Бюджетные средства кандидату в&nbsp;депутаты выделил чиновник Бишкека. Он&nbsp;задержан Бюджетные средства кандидату в депутаты выделил чиновник Бишкека. Он задержан
Оказывают давление через отца и&nbsp;мать. Родных Эмира Чукуева проверяет милиция Оказывают давление через отца и мать. Родных Эмира Чукуева проверяет милиция
Защищал свою собаку от&nbsp;нападения. Эрлану Темирбекову грозит семь лет тюрьмы Защищал свою собаку от нападения. Эрлану Темирбекову грозит семь лет тюрьмы
Бизнес
Сотрудники&nbsp;О! посадили в&nbsp;Бишкеке березовую рощу Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу
Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5&nbsp;апреля Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5 апреля
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
1 апреля, четверг
18:16
Пытались сбежать, не оплатив счет. Охрана караоке-клуба избила посетителей Пытались сбежать, не оплатив счет. Охрана караоке-клуба...
18:16
На Иссык-Куле член «Хизб ут-Тахрира» отрекся от экстремистской деятельности
18:03
Местные выборы. Чиновники мэрии Оша работают на «Ата Журт Кыргызстан»
17:57
Красивые цифры звучат в кабмине, а жить кыргызстанцам тяжело. Почему?
17:50
COVID-19. В правительстве ищут деньги на закупку вакцины