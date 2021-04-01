Пытались сбежать, не оплатив счет. Охрана караоке-клуба избила посетителей

Охрана ночного клуба, расположенного в микрорайоне «Восток-5», избила посетителей за попытку сбежать, не оплатив счет. Об этом сообщила программа «Телекузот».

На кадрах видно, как несколько сотрудников охраны бьют дубинкой молодых парней у здания одного из столичных увеселительных заведений.

Свои действия охранники объяснили тем, что якобы посетители заведения пытались сбежать, не оплатив счет. При этом они также заявили о нападениях со стороны молодых парней. Сотрудники Патрульной службы милиции доставили участников конфликта в отделение милиции.

В УПСМобещали подробности инцидента предоставить позже.