Начальника налоговой Первомайского района Бишкека уволили. Его задержал ГКНБ

Начальника УГНС по Первомайскому району столицы уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе налоговой.

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По ее данным, его уволили потому, что ранее уже бывшего начальника УГНС задержали сотрудники ГКНБ по факту вымогательства взятки.

«ГНС на местах проводит мероприятия по искоренению коррупции и выявлению их источников, а также нейтрализации факторов, создающих условия для появления и роста коррупции.

Вопросы борьбы с коррупционными проявлениями на постоянной основе включаются в повестку дня. К сожалению, несмотря на меры по борьбе с внутриведомственной коррупцией и взяточничеством, подобные факты все же есть», — рассказали в ведомстве.

Ранее ГКНБ сообщал, что в Бишкеке в УГНС по Первомайскому району выявили устойчивую коррупционную схему. Бывший начальник районной налоговой Б. Т. Т. и должностные лица систематически получали взятки от частных предпринимателей за положительное решение вопросов.