Отбирал сотовые телефоны у девушек. В Бишкеке задержан подозреваемый в грабежах

В Бишкеке задержали подозреваемого в серии грабежей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в серии грабежей

По ее данным, 23 декабря в милицию с заявлением обратилась гражданка М. А. и рассказала, что некий мужчина в возрасте 20-25 лет силой отобрал Iphone XR стоимостью 40 тысяч сомов и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.

Сотрудники милиции задержали 23-летнего подозреваемого. Октябрьский районный суд Бишкека водворил его в СИЗО-1 на два месяца. Установлено, что он причастен к четырем аналогичным фактам преступлений.

Граждан, пострадавших от злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по номерам телефонов 0702755710 и 102.