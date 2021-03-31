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Происшествия

Отбирал сотовые телефоны у девушек. В Бишкеке задержан подозреваемый в грабежах

В Бишкеке задержали подозреваемого в серии грабежей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

УВД Октябрьского района столицы
Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в серии грабежей
По ее данным, 23 декабря в милицию с заявлением обратилась гражданка М. А. и рассказала, что некий мужчина в возрасте 20-25 лет силой отобрал Iphone XR стоимостью 40 тысяч сомов и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.

Сотрудники милиции задержали 23-летнего подозреваемого. Октябрьский районный суд Бишкека водворил его в СИЗО-1 на два месяца. Установлено, что он причастен к четырем аналогичным фактам преступлений.

Граждан, пострадавших от злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по номерам телефонов 0702755710 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188252/
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