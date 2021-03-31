Отбирал сотовые телефоны у девушек. В Бишкеке задержан подозреваемый в грабежах

В Бишкеке задержали подозреваемого в серии грабежей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.
Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.
Сотрудники милиции задержали 23-летнего подозреваемого. Октябрьский районный суд Бишкека водворил его в СИЗО-1 на два месяца. Установлено, что он причастен к четырем аналогичным фактам преступлений.
Граждан, пострадавших от злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по номерам телефонов 0702755710 и 102.