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Происшествия

Защищал свою собаку от нападения. Эрлану Темирбекову грозит семь лет тюрьмы

Житель Бишкека оказался на скамье подсудимых, защищая свою собаку. Об этом сообщили в Фонде «Добрые руки».

По его данным, Эрлан Темирбеков находится под следствием из-за того, что защищал своего питомца от нападения бывшего сотрудника ГКНБ Ч. М. К.

Отмечается, что Ч. М. К. пнул собаку, которой совсем недавно провели тяжелые операции по восстановлению задних конечностей и таза после переломов. «В руках Эрлана Темирбекова был бытовой фонарик, которым он случайно задел бывшего сотрудника ГКНБ, отмахиваясь от нападок», — сообщили в фонде.

«Однако этот фонарик следствие расценило как предмет, специально приспособленный для причинения вреда здоровью. Сейчас дело передают в суд, несмотря на то, что следствие вели с многочисленными нарушениями процессуальных прав Эрлана Темирбекова. Ему грозит до семи лет лишения свободы», — подчеркнули в фонде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188130/
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