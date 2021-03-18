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Мээрим Асанову снова вызвали на допрос в ГКНБ

Бывшую сотрудницу предвыборного штаба Абдиля Сегизбаева Мээрим Асанову снова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщила она сама.

Уточняется, что ей нужно явиться в ведомство завтра в 9.30.

«Сегодня на допросе в ГКНБ был также мой супруг. Через него попросили и меня прийти. Зачем меня вызывают еще раз, сама не знаю», — рассказала Мээрим Асанова.

Отметим, на последних президентских выборах Мээрим Асанова работала в штабе кандидата Абдиля Сегизбаева, бывшего прежде главой ГКНБ. Сам Сегизбаев арестован ранее. Он является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту. 3 февраля в доме Асановой провели обыск, а мужа Кутмана Мукашева допрашивали в ГКНБ. До этого на допрос вызывали и медиаменеджера штаба Абдиля Сегизбаева Нурзаду Токтогулову.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186978/
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