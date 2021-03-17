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Происшествия

Незаконное хранение оружия. Бишкекская милиция проводит рейды

В Бишкеке проверили 384 владельца огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По ее данным, служба общественной безопасности проводит профилактический рейд «Арсенал». Правоохранители выявляют граждан, которые незаконно хранят оружие.

В результате рейда составили 59 протоколов, из них 47 — о предупреждении. Выписали штрафов на 12 тысяч сомов. Изъяли за нарушение условий хранения 20 огнестрелов и 100 боеприпасов. Пять граждан выдали оружие добровольно.

«Если у вас имеются незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы, призываем сдать их в добровольном порядке. Для этого вам нужно обратиться в местное отделение милиции либо сообщить по номеру 102. Гражданин, добровольно сдавший незаконное огнестрельное оружие или боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности», — обратились к гражданам в ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186808/
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