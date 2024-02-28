При изъятии незаконного оружия милиция раскрыла 20 преступлений на Иссык-Куле

В Иссык-Кульской области прошла операция «Арсенал» по выявлению фактов незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, раскрытию преступлений, совершенных с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, проверили свыше тысячи охотников и 148 владельцев газотравматического оружия.

«Проверили 21 объект, где хранят огнестрельное оружие. Раскрыто 20 ранее совершенных преступлений. Изъято 15 единиц огнестрельного оружия. Всего составили 89 протоколов: 63 — за нарушение условий хранения, 23 — просроченный срок регистрации огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Владельцы оружия оштрафованы на 78 тысяч сомов, из них взыскали 42 тысячи сомов.