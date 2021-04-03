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Незаконное хранение оружия. 19 человек привлекли к уголовной ответственности

Во время рейда в Чуйской области у граждан изъяли 17 видов огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, правоохранители проверили 2 тысячи 714 охотников-любителей, 28 граждан, владеющих наградным оружием, 1 тысячу 975 жителей с гладкоствольным оружием, 613 владельцев нарезных пистолетов и 617 жителей, имеющих газово-травматическое оружие.

Составили 183 протокола за нарушения, 144 человека получили предупреждения, за нарушения условий хранения выписали на 43 тысячи сомов штрафов. К уголовной ответственности привлекли 19 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188646/
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