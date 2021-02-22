Незаконное хранение оружия на Иссык-Куле. Милиция выявила 110 фактов

В Иссык-Кульской области изъяли больше 100 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, в ходе месячника «Арсенал» правоохранители проверили более трех тысяч охотников-любителей, владельцев газо-травматических и наградных оружий.

Правоохранители составили 451 протокол в соответствии с Кодексом о нарушениях за несоблюдение сроков регистрации и условий хранения огнестрельного оружия. По результатам проверки сумма штрафов составила 51 тысячу сомов.

В ходе месячника также раскрыли 61 ранее совершенное преступление, задержали четырех преступников, находящихся в розыске, выявили 12 фактов наркопреступлений.