09:57
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Происшествия

Незаконное хранение оружия на Иссык-Куле. Милиция выявила 110 фактов

В Иссык-Кульской области изъяли больше 100 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, в ходе месячника «Арсенал» правоохранители проверили более трех тысяч охотников-любителей, владельцев газо-травматических и наградных оружий.

Правоохранители составили 451 протокол в соответствии с Кодексом о нарушениях за несоблюдение сроков регистрации и условий хранения огнестрельного оружия. По результатам проверки сумма штрафов составила 51 тысячу сомов.

В ходе месячника также раскрыли 61 ранее совершенное преступление, задержали четырех преступников, находящихся в розыске, выявили 12 фактов наркопреступлений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184213/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан судимый и сбежавший из тюрьмы: у него нашли арсенал оружия
В Бишкеке задержали 18-летнего парня за незаконное хранение оружия
За незаконное хранение оружия задержали жителя Тогуз-Тороуского района
В Бишкеке задержали преступную группу с огнестрельным оружием и боеприпасами
В Лейлекском районе задержали мужчину за незаконное хранение оружия
У жителей Джалал-Абада изъяли 12 дробовиков и травматический пистолет
В Бишкеке задержан подросток с ножом и патронами
В Ошской области у мужчины изъяли огнестрельное оружие
В Бишкеке у разыскиваемого за мошенничество мужчины нашли наркотики и оружие
В Оше травматический пистолет переделали в боевой. Его владельца задержали.
Популярные новости
Райымбека Матраимова вновь вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбека Матраимова вновь вызвали на допрос в ГКНБ
Пять лет тюрьмы дали гражданину Афганистана за&nbsp;комментарий на&nbsp;Facebook Пять лет тюрьмы дали гражданину Афганистана за комментарий на Facebook
Задержан боевик, планировавший совершить теракты в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Канте Задержан боевик, планировавший совершить теракты в Бишкеке и Канте
Автомобиль Volvo слетел с&nbsp;дороги в&nbsp;овраг. Погибли три человека Автомобиль Volvo слетел с дороги в овраг. Погибли три человека
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
22 февраля, понедельник
09:47
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 фе...
09:45
Местные выборы. ОТРК проведет дебаты только для кандидатов в Бишкекский горкенеш
09:43
Бишкекчанин пожаловался, что строительная техника занимает полосу движения
09:34
Незаконное хранение оружия на Иссык-Куле. Милиция выявила 110 фактов
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным было 22 февраля 1974 года