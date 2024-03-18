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Происшествия

Житель Баткена незаконно хранил огнестрельное оружие. Его задержали

В Кадамджае задержан гражданин, незаконно носивший при себе огнестрельное оружие. Об этом сообщает УВД Баткенской области.

По его данным, милиционеры ОВД Кадамджайского района в ночь с 9 по 10 марта во время контроля за общественным порядком на рынке «Торговый» села Ак-Турпак досмотрели автомобиль марки ВАЗ-2106.

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области

Установлено, что 32-летний водитель, житель села Чон-Гара М.Д. незаконно перевозил на переднем сиденье машины огнестрельное оружие К-16 без каких-либо документов.

В настоящее время огнестрельное оружие изъяли. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289327/
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